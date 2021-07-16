Зангезурский коридор откроет новые возможности для евразийского пространства - вице-премьер Азербайджана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Зангезурский коридор откроет новые возможности и перспективы для евразийского пространства.

Об этом сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе пленарных обсуждений в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», передает Trend.

По словам вице-премьера, в связи с новой геополитической ситуацией на Южном Кавказе после урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в результате победы Азербайджана в 44-дневной войне и освобождения оккупированных Арменией территорий открываются новые возможности для развития транспортных коридоров.

Как известно, военные действия прекратились после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, России и Армении. Это документ, в частности, предусматривает разблокировку транспортных коммуникаций и восстановление экономических связей в регионе.

«В настоящее время Азербайджан работает над созданием Зангезурского транспортного коридора, который станет частью коридора Восток-Запад. Создание данного коридора откроет огромные возможности и новые перспективы для всех стран региона», - сказал Мустафаев.

По его словам, Зангезурский коридор фактически будет способствовать дальнейшей интеграции стран Средиземноморского и Каспийского бассейна в Великий шелковый путь и коридор Север-Юг.

«Разблокировка коммуникаций в условиях новой реальности будет служить гарантом мира, безопасности, стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества не только на Южном Кавказе, но и в целом на пространстве Евразии», - отметил вице-премьер.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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