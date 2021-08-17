Восточно-Зангезурский экономический район имеет огромный потенциал – азербайджанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Восточно-Зангезурский экономический район имеет огромный потенциал, особенно в области сельского хозяйства, туризма и добычи полезных ископаемых.

Об этом во вторник сказал Trend экономист-эксперт Рашад Гасанов. По его словам, один из способов скорейшего интегрирования данного потенциала в экономику Азербайджана – это формирование основной инфраструктуры, строительство дорог и туннелей, а также проведение необходимых работ в области энергетики.

«В настоящее время в соответствии со стратегическим планом Азербайджан продолжает восстановительные работы для интеграции освобожденных территорий в экономику страны. Поскольку большинство районов, в частности территории, входящие в Восточный Зангезур, попадают в приграничную зону, меры по обеспечению безопасности и создание социальной инфраструктуры осуществляются параллельно. Проведение работ в этом направлении дает нам основания говорить, что в ближайшее время мы начнем постепенно ощущать вклад Восточно-Зангезурского экономического района в экономику страны», – подчеркнул Гасанов.

По его словам, Азербайджан покажет всему миру, насколько негативное влияние на благосостояние региона оказал отрыв этих территорий от экономических процессов в течение 30 лет: «В перспективе открытие региональных коммуникаций создаст условия для более эффективного использования созданной сегодня инфраструктуры. Это также ускорит поэтапный процесс возвращения в будущем. Надеюсь, что имеющиеся незначительные проблемы будут решены в кратчайшие сроки, и в скором времени появится возможность добиться более гибкого результата в достижении прогнозируемого вклада региона в экономику страны», – отметил эксперт.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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