Серкан Коч провел тренинг для сотрудников AccessBank (ФОТО)

Известный турецкий бизнес-консультант Серкан Коч провел двухдневный тренинг для сотрудников AccessBank-а, занимающиеся привлечением корпоративных клиентов. Основное внимание уделялось таким темам, как выявление требований клиентов, эффективное общение и управление средними и крупными корпоративными клиентами банка.

Исполнительный Директор AccessBank по Розничному Банкингу Илькин Гулиев подчеркнул, что основной стратегией банка является качество обслуживания бизнес-клиентов: «Одна из наших основных целей - обеспечить высочайший уровень обслуживания наших бизнес-клиентов. Для того, чтобы предоставляемые нами услуги всегда отвечали требованиям клиентов, AccessBank активно инвестирует в свою основную ценность - человеческий капитал - в том числе, - проводя различные обучающие тренинги. В течение двухдневного тренинга Серкан бей поделился с нашими сотрудниками своим опытом в ведении бизнеса в разных странах, привел примеры из реальных бизнес кейсов, а потом они все вместе поработали над оптимизацией рабочих процессов. Очень интересно наблюдать за тем, как профессионалы своего дела обмениваются опытом».

Серкан Коч отметил, что в процессе проведения тренинга, он сам тоже получил новые знания: «Я предпочитаю взаимный обмен опытом, так как это помогает мне постоянно приобретать новые знания. В процессе тренинга мы с сотрудниками AccessBank-а обсудили, пристально изучили и пересмотрели систему продаж и ведения бизнес-переговоров. В процессе этого я узнал о новых методах продаж, ознакомился с состоянием местного рынка и специфическими кейсами. С нетерпением жду следующих встреч с командой AccessBank-а».

Следует отметить, что Серкан Коч, обладая 27-летним опытом ведения бизнеса, является главой нескольких компаний в Турции, Азербайджане и Эстонии, а также известным в регионе консультантом. Как успешный генеральный директор, г-н Коч консультирует и проводит тренинги по различным аспектам клиентоориентированного подхода, трансформации бизнеса, культуре инноваций, а также по вопросам цифровой трансформации и построения долгосрочной цифровой стратегии бизнеса.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).