AccessBank принял участие в семинаре WEPs (ФОТО)

Представители компаний, присоединившихся к ООН-овским Принципам расширения прав и возможностей женщин (WEPs), встретились в Тбилиси. Представители обсудили вопросы, связанные с гендерным равенством в компаниях, в которых они работают. Дискуссия проходила в формате «Мужчины разговаривают с мужчинами», поэтому в мероприятии участвовали только представители мужского пола.

AccessBank на встрече представлял Ренат Гумбатов, Исполнительный Директор по финансированию микро, малого и среднего бизнеса: «Как AccessBank, мы уделяем особое внимание развитию микрофинансирования в Азербайджане. В последние годы увеличивается число женщин-предпринимателей, что также повышает интерес новых сотрудников-женщин к присоединению к нашей почти полностью мужской команде обслуживания микро- и агро-клиентов. Хотя в настоящее время у нас всего несколько сотрудников-женщин, они более своих коллег-мужчин активны и предусмотрительны в своей работе. Я надеюсь, что наши женщины станут более активными как в предпринимательстве, так и в микрофинансировании и помогут повысить эффективность и реализацию Принципов расширения прав и возможностей женщин».

Глобальный договор ООН (UN Global Compact) и Принципы расширения прав и возможностей женщин, разработанные Агентством ООН-женщины, информируют компании о международных стандартах в области трудовых взаимоотношений и прав человека, а также побуждают бизнес продвигать гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. В настоящее время 13 компаний присоединились к Принципам расширения прав и возможностей женщин в рамках проекта «Расширение экономических прав и возможностей женщин на Южном Кавказе (Фаза 2)», реализуемого ПРООН в Азербайджане. AccessBank — первый азербайджанский банк, поддерживающий эти принципы и присоединившийся к этой инициативе.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).