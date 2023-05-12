Yelo Bank получил награду от Visa

Yelo Bank вновь удостоен награды! На этот раз банку была присуждена награда международной платежной системы Visa International за наибольший рост по карте Visa Platinum в 2022 году. Церемония награждения состоялась во время очередного заседания "Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу",функционирующей при Ассоциации Банков Азербайджана.
С помощью карты Yelo Visa Platinum клиенты могут воспользоваться различными премиум-услугами в любой точке мира:
- Круглосуточная поддержка Visa Global Support
- Международная страховка путешествий
- Безопасность при покупках
- Бесплатный вход в бизнес-залы Lounge key
- Услуга Fast line в аэропортах
- Быстрый чат-бот консьерж-сервиса Visa
Кроме того, собственные предложения банка делают карту Yelo Visa Platinum еще более привлекательной:
- 6% годового дохода на остаток счета
- 1% кэшбэка внутри страны
- Увеличенный кэшбэк до 5% в выбранных категориях (АЗС, одежда, супермаркеты, кафе и рестораны)
- Кэшбэк до 30% в партнерской сети
- Бескомиссионное обналичивание
- Многофункциональное приложение Yelo
Также возможно получить карту Yelo Visa Platinum бесплатно с первоначальным взносом. Не тратьте время на поход в отделение, заказывайте карту онлайн и станьте обладателем карты Yelo Platinum: https://bit.ly/prmkr
Есть дополнительные вопросы по кредитной
карте? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через
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Yelo Bank – Яркий банкинг!