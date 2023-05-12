Yelo Bank получил награду от Visa

Yelo Bank вновь удостоен награды! На этот раз банку была присуждена награда международной платежной системы Visa International за наибольший рост по карте Visa Platinum в 2022 году. Церемония награждения состоялась во время очередного заседания "Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу",функционирующей при Ассоциации Банков Азербайджана.

С помощью карты Yelo Visa Platinum клиенты могут воспользоваться различными премиум-услугами в любой точке мира:

Круглосуточная поддержка Visa Global Support

Международная страховка путешествий

Безопасность при покупках

Бесплатный вход в бизнес-залы Lounge key

Услуга Fast line в аэропортах

Быстрый чат-бот консьерж-сервиса Visa

Кроме того, собственные предложения банка делают карту Yelo Visa Platinum еще более привлекательной:

6% годового дохода на остаток счета

1% кэшбэка внутри страны

Увеличенный кэшбэк до 5% в выбранных категориях (АЗС, одежда, супермаркеты, кафе и рестораны)

Кэшбэк до 30% в партнерской сети

Бескомиссионное обналичивание

Многофункциональное приложение Yelo

Также возможно получить карту Yelo Visa Platinum бесплатно с первоначальным взносом. Не тратьте время на поход в отделение, заказывайте карту онлайн и станьте обладателем карты Yelo Platinum: https://bit.ly/prmkr

Есть дополнительные вопросы по кредитной карте? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook, Instagram или WhatsАpp.



Yelo Bank – Яркий банкинг!