Образовательная программа Coursera будет переведена на азербайджанский язык

БАКУ /Trend/ - Планируется перевод образовательной программы Coursera на азербайджанский язык.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе церемонии закрытия проекта "IT Hub Azerbaijan".

Он отметил, что в прошлом году Центр анализа и координации IV промышленной революции запустил проект "Академия 4SI" (Академия IV промышленной революции).

"Данная инициатива предлагает платформу для 10 тысяч человек, желающих повысить свою квалификацию в области технологий IV промышленной революции, включая искусственный интеллект, аналитику данных, блокчейн, облачные технологии, языки программирования и другие направления. Планируется перевести образовательную программу на азербайджанский язык", - подчеркнул он.

Напомним, что Coursera сотрудничает с более чем 275 ведущими университетами и компаниями, предлагая гибкое, доступное и актуальное для работы онлайн-обучение частным лицам и организациям по всему миру. Компания предлагает широкий спектр возможностей для обучения - от практических проектов и курсов до готовых к работе сертификатов и программ получения степени.

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