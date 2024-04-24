БАКУ/Trend/ - Планируется бизнес-миссия Азербайджана в Башкортостан.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы в ходе проходящего в Баку бизнес-форума "Азербайджан-Башкортостан".

Гаджилы отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и Россией в первом квартале текущего года вырос на 12 процентов.

"Верю, что в рамках достигнутых соглашений в ходе данного форума будет организована бизнес-миссия в Республику Башкортостан", - сказал он.

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