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Планируется бизнес-миссия Азербайджана в Башкортостан

Экономика Материалы 24 апреля 2024 10:59 (UTC +04:00)
Планируется бизнес-миссия Азербайджана в Башкортостан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Планируется бизнес-миссия Азербайджана в Башкортостан.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы в ходе проходящего в Баку бизнес-форума "Азербайджан-Башкортостан".

Гаджилы отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и Россией в первом квартале текущего года вырос на 12 процентов.

"Верю, что в рамках достигнутых соглашений в ходе данного форума будет организована бизнес-миссия в Республику Башкортостан", - сказал он.

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