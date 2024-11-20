Люксембург увеличивает финансирование на 100 миллионов евро для борьбы с климатическими изменениями

БАКУ /Trend/ - Люксембург увеличивает своё участие в международных климатических инициативах на 100 миллионов евро.

Об этом заявил министр окружающей среды, климата и биоразнообразия Люксембурга Серж Вильмес, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Люксембург является одним из ведущих вкладчиков в международные климатические финансы. С 2026 по 2030 год, мы выделим 320 миллионов евро для стран, развивающихся с особым вниманием к наиболее уязвимым государствам", - сказал он.

По его словам, эти средства будут использованы для борьбы с изменением климата в развивающихся странах, и Люксембург продолжит поддерживать инновационные финансовые инструменты, которые помогут мобилизовать частные капиталы наряду с государственными фондами.

"Наша программа финансовой помощи продолжит быть дополнительной к нашему публичному развитию, составляющему 1 процент от национального дохода", - отметил министр.

Он подчеркнул, что основными принципами для Люксембурга являются солидарность и амбиции в достижении климатической нейтральности.

Люксембург продолжит действовать в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках международных соглашений, и стремится поддерживать активную роль в глобальных усилиях по противодействию изменению климата.