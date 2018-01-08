Бакинский автовокзальный комплекс о судьбе сгоревшего в Грузии автобуса

8 января 2018 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар в пассажирском автобусе, выполнявшем в воскресенье рейс из Баку в Турцию, произошел по неизвестным причинам, говорится в заявлении Бакинского международного автовокзального комплекса в связи со сгоревшим автобусом в Грузии.

По словам главы пресс-службы автовокзала Яшара Исакова, инцидент произошел 7 января около 21:30 в Грузии, около Тбилиси.

"Пожар в автобусе марки "Мерседес" с номером 16 HB A 05 турецкой фирмы "Öz Nuhoğlu" произошел по неизвестным нам причинам. Пассажиры были немедленно эвакуированы, пострадавших нет. Несмотря на позднее время, пассажиры были размещены в отеле и затем отправлены другим автобусом в пункт назначения", - сказал Исаков.

Автобус был отправлен в Турцию с Бакинского международного автовокзала 7 января в 11:00. В транспортном средстве находились около 50 пассажиров, в том числе россиян. Никто не пострадал. По словам пассажиров, когда они почувствовали запах дыма и сообщили водителю, находившиеся в автобусе незамедлительно покинули транспортное средство.

Отмечается, что автобус полностью выгорел. Правоохранители начали расследование инцидента.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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