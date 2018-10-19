В зоне оползня на Бадамдаре в Баку активность не наблюдается - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам мониторинга на 15:00, в зоне оползня на Бадамдаре в Сабаильском районе Баку наблюдается перемещение грунта оползневых масс, говорится в пятницу в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Несмотря на это, в верхней части, на подпорных стенах, относительных изменений нет и в целом ситуация стабильная.

Мониторинг и наблюдения в оползневой зоне продолжаются.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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