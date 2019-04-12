В больнице Абшеронского района скончался новорожденный

БАКУ /Trend/ - В акушерско-гинекологическом отделении Центральной больницы Абшеронского района скончался новорожденный.

Об этом в пятницу сообщила Trend сестра роженицы, жительница Абшеронского района Чинара Челябиева.

По ее словам, вчера в 11 часов ее сестре Дурдане была сделана операция кесарева сечения. Сестра роженицы утверждает, что ребенок скончался в родильном отделении из-за халатности врача.

По факту прокуратура Абшеронского района проводит расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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