БАКУ /Trend/ - Стали известны имена погибших и пострадавших в тяжелом ДТП в Масаллы, сообщает во вторник Trend.

Погибли Рзаев Аскер Ягуб оглу, его малолетние дети – Рзаевы Хикмет и Азер Аскер оглу, Тагиев Рашад Аталы оглу, Руфуллаев Айхан Намиг оглу, и Муртадж и Алекпер, фамилии которых неизвестны.

Личность погибшей в ДТП женщины пока неизвестна.

Две женщины - Тагиева Милана Аталы гызы (1995) и Рухия, фамилия которой неизвестна, получили тяжелые травмы.

Как сообщили во вторник Trend в центральной районной больнице Масаллы состояние обеих хорошее.

Отметим, что в Масаллы грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом "Mersedes Vito".

В результате ДТП погибли восемь человек, а также травмы различной степени получили две женщины.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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