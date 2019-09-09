В ДТП в Азербайджане погибли пять членов одной семьи

9 сентября 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вчера вечером в Имишлинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли пять членов одной семьи, сообщает в понедельник Trend.

Автомобиль "Opel Vectra" (10 TN 845), за рулем которого находился житель Баку Шамхалов Ильгар Алиага оглу (1963), упал в водоканал. Погибли водитель и пассажиры автомобился – брат водителя Мамедов Этибар Алиага оглу (1969), его жена Мамедова Марзия Амираслан гызы (1967), Мамедов Эльнур Этибар оглу (1991) и Керимова Афет Гусейн гызы (1984).

Имишлинский РОП проводит расследование по факту.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции автомобиль столкнулся с мотоциклом: есть погибший и раненые
Турция 04:31
В Марокко не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 8 сентября 19:27
Автобус столкнулся с грузовиком в Шамкире, есть погибший и пострадавшие
Происшествия 7 сентября 08:45
Стали известны имена пострадавших во вчерашнем ДТП в Баку
Происшествия 5 сентября 10:39
Грузовик наехал на группу школьников на юге Китая
Другие страны 5 сентября 10:27
В Баку автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Происшествия 4 сентября 17:13
Лента новостей
Прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились на 53,7%
Финансы 12:07
В Абшеронском районе будут перебои в электроснабжении
Общество 12:02
На северо-западе Турции будет развиваться круизный туризм
Турция 12:00
"Золотой гранат" за лучший короткометражный фильм – фестиваль в Баку
Культура 11:47
Объем производства серы в Казахстане превысил 350 тонн
Энергетика 11:46
Фермеры Узбекистана переходят на солнечную энергию
Энергетика 11:44
Узбекистан запустит еженедельные чартерные рейсы в Украину с октября
Бизнес 11:36
Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан увеличился на 59,4%
Кыргызстан 11:34
Zenith Energy скоро приступит к строительным работам на суше в Азербайджане
Энергетика 11:25