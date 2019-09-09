В ДТП в Азербайджане погибли пять членов одной семьи

БАКУ /Trend/ - Вчера вечером в Имишлинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли пять членов одной семьи, сообщает в понедельник Trend.

Автомобиль "Opel Vectra" (10 TN 845), за рулем которого находился житель Баку Шамхалов Ильгар Алиага оглу (1963), упал в водоканал. Погибли водитель и пассажиры автомобился – брат водителя Мамедов Этибар Алиага оглу (1969), его жена Мамедова Марзия Амираслан гызы (1967), Мамедов Эльнур Этибар оглу (1991) и Керимова Афет Гусейн гызы (1984).

Имишлинский РОП проводит расследование по факту.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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