В Азербайджане к административной ответственности привлечены 11 318 участников дорожного движения

БАКУ/Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана распространило информацию о работе, проделанной сотрудниками полиции в период с 00:00 09.04.2020 года по 00:00 10.04.2020 года в связи с введенным на территории страны особым карантинным режимом, сообщает Trend со ссылкой на Управление.

По данным источника, за нарушение специального карантинного режима, установленного в целях предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, с 00:00 09.04.2020 года по 00:00 10.04.2020 года на автомобильных дорогах республики привлечены к административной ответственности 1 359 лиц, управлявших транспортными средствами, в соответствии с 211 статьей Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.

В целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автодорогах страны, в том числе столицы, привлечены 11 тысяч 318 участников движения.