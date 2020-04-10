В Гяндже 19 владельцев объектов общепита оштрафованы за нарушение карантина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже 208 человек нарушили требования особого карантинного режима, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД в Гяндже.

Из них 204 были оштрафованы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении 4 решениями суда был избран административный арест.

Отметим, что 19 человек, в отношении которых предпринята административная мера, являются владельцами объектов общепита.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)