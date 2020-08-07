В Сумгайыте горит завод
БАКУ /Trend/ - В службу "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на заводе по производству этилен-пропилена "Азеркимья" SOCAR в городе Сумгайыт.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны уже привлечены на место происшествия.
Благодаря принятым мерам пожар локализован. Оперативные мероприятия на территории продолжаются.
(Текст: Турал Гараджаев)
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