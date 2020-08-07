В Сумгайыте горит завод

БАКУ /Trend/ - В службу "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на заводе по производству этилен-пропилена "Азеркимья" SOCAR в городе Сумгайыт.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны уже привлечены на место происшествия.

Благодаря принятым мерам пожар локализован. Оперативные мероприятия на территории продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев)