В здании министерства юстиции Азербайджана произошло возгорание (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В здании министерства юстиции Азербайджана произошло возгорание, наблюдается задымление, сообщает в среду Trend.
На место происшествия привлечены 4 пожарные бригады.
Возгорание произошло на последнем этаже здания.
Автодвижение перед зданием минюста ограничено.
Пожар был потушен.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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