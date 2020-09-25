Убитый в собственной квартире в Баку мужчина был полковником полиции

Происшествия 25 сентября 2020 15:56 (UTC+04:00)
Убитый в собственной квартире в Баку мужчина был полковником полиции

БАКУ /Trend/ - Стали известны некоторые детали смерти Таира Тагиева, убитого с особой жестокостью вечером 24 сентября в своей квартире по ул. И. Дадашева, 57а в Наримановском районе Баку, сообщает в пятницу Trend.

Тагиев, длительное время работал в органах внутренних дел, занимал различные должности в Наримановском и Бинагадинском РУП, в том числе, был начальником двух районных управлений полиции.

Тагиев был полковником полиции и несколько лет назад был отправлен на пенсию по возрасту.

По информации, во время происшествия он был дома один. Неизвестный (неизвестные), проникнув в квартиру, нанесли ему многочисленные колото-резаные раны, от которых он и скончался. Тело Тагиева было обнаружено родственниками на полу в квартире через час после убийства.

По предварительной информации, Тагиев убит с целью мести.

Напомним, что убитый приходился деверем Юнису Ильдырымзаде – брату экс-прокурора Хатаинского района Юсифу Ильдырымзаде. Юнис Ильдырымзаде был председателем ликвидированного ОАО "Amrahbank".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)

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