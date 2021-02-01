В отношении главы “Baku Steel Company” избрана мера пресечение в виде ареста
БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районном суде рассмотрено ходатайство следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении главы компании "Baku Steel Company" Расима Мамедова, сообщает в понедельник Trend.
Суд обеспечил ходатайство и в отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Напомним, что ему предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 178.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в крупном размере) и 179.4 (присвоение, совершенное с нанесением крупного ущерба) УК Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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