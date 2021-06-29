В Баку начался суд над 13 членами армянской террористической группы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по уголовному делу еще 13 членов армянских вооруженных формирований, перешедших на территорию Азербайджана с целью совершения террора.

Как сообщает во вторник Trend, процесс проходит под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдара Исмаилова.

Отметим, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, за период до 13 декабря 2020 года совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Ранее общественность была проинформирована о завершении расследования уголовного дела в отношении 14 членов армянской вооруженной группировки и направлении его в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным актом.

В связи с перечисленными фактами членам незаконного вооруженного формирования Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича и другим, всего 14 обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджанской Республики, было направлено для рассмотрения в суд.