От последствий сильного ветра в Баку пострадали 11 человек
БАКУ /Trend/ - В результате сильного ветра в Баку 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили в четверг Trend в минздраве Азербайджана.
В их числе пять мужчин и шесть женщин.
Одному пострадавшему медпомощь оказана на месте, другой от нее отказался. Остальные были доставлены в медучреждения столицы.
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