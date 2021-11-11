От последствий сильного ветра в Баку пострадали 11 человек

БАКУ /Trend/ - В результате сильного ветра в Баку 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили в четверг Trend в минздраве Азербайджана.

В их числе пять мужчин и шесть женщин.

Одному пострадавшему медпомощь оказана на месте, другой от нее отказался. Остальные были доставлены в медучреждения столицы.