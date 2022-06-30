В ИВ одного из районов Азербайджана проведена операция, есть задержанный

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провели операцию в Исполнительной власти (ИВ) Сабирабадского района.

Как передает Trend, в ходе операции при получении взятки задержан начальник отдела архитектуры районной ИВ, главный архитектор Сабирабада Мушвиг Видади оглу Гасымов.

В пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Trend сообщили, что общественность будет проинформирована по данному факту.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)