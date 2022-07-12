Пожар, вспыхнувший в результате взрыва в Баку, потушен (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в коммуникационном люке на улице Г.З.Тагиева в Сабаильском районе города Баку, передает Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно информации на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

По предварительной информации, произошел взрыв в одной из коммуникационных люков, в результате чего возник пожар на подземных коммуникационных линиях. Пожар был потушен пожарными. Соответствующие ведомства выясняют соответствующие ведомства.

00:07 (GMT+4) Из-за задымления, возникшего в одном из канализационных колодцев на улице Низами (Торговой) Сабаильского района Баку, сотрудники полиции эвакуировали горожан в безопасную зону и вызвали на место происшествия сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на МЧС.

В настоящее время уточняется причина происшествия.