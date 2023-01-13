Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Скончался военнослужащий азербайджанской армии (Дополнено)

Происшествия Материалы 13 января 2023 19:16 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Дополнено (первая версия опубликована в 19:09)

БАКУ /Trend/ - Скончался военнослужащий азербайджанской армии.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подтверждаем информацию о смерти военнослужащего срочной действительной военной службы азербайджанской армии рядового Ханкишиева Метина Исрафил оглу из-за механической асфиксии в результате поражения дыхательных путей. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости