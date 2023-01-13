Скончался военнослужащий азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Скончался военнослужащий азербайджанской армии.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подтверждаем информацию о смерти военнослужащего срочной действительной военной службы азербайджанской армии рядового Ханкишиева Метина Исрафил оглу из-за механической асфиксии в результате поражения дыхательных путей. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.