Военнослужащий азербайджанской армии скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия

БАКУ /Trend/ - В военную прокуратуру Физулинского района поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части минобороны Мамедов Рамиль Ильхам оглу выстрелил в себя из огнестрельного оружия, скончавшись на месте.

Как сообщили Trend в Военной прокуратуре, на основании поступившей информации сотрудниками Физулинской военной прокуратуры был произведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, представляющие значение для дела, приняты другие меры.

По факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.

Расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.