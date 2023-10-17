Раскрыты подробности пыток, учиненных Вагифом Хачатряном над азербайджанцами

БАКУ/Trend/ – Раскрыты подробности беспощадных пыток, учиненных Вагифом Хачатряном над азербайджанцами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в обвинительном заключении по уголовному делу Вагифа Хачатряна.

В обвинительном заключении указывается, что Вагиф Хачатрян в конце ноября 1988 года прибыл в город Ханкенди с целью сдачи экзаменов в связи с окончанием автошколы и был помещен в городское управление полиции (бывшая милиция) Ханкенди. Вместе с 5 другими неизвестными членами незаконных вооруженных военных формирований он вошел в комнату, где содержались жители села Мешали Ходжалинского района Кязымов Мамед Ислам оглу и Новрузов Закир Новруз оглу и оскорбил их непристойными словами на армянском языке, сказав, что необходимо искоренить азербайджанцев.

Затем он стал наносить этим лицам многочисленные удары кулаками и ногами по лицу, голове и другим частям тела, продолжая избивать их за то, что не получил ответа на вопрос "кому принадлежит Карабах?". Вытащив нож и используя нецензурную брань, Хачатрян нанес Мамеду Кязымову удар в область паха, от которого тот упал на пол. Услышав в свой адрес нецензурные выражения на армянском языке, Вагиф Хачатрян продолжил наносить ножевые ранения Кязымову.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.