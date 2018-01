МИД Азербайджана: За Ходжалинскую трагедию несет ответственность и военно-политическое руководство Армении

БАКУ /Trend/ - Учитывая, что у руководства и МИД Армении институциональное нарушение памяти или амнезия, хотелось бы напомнить им заявление тогдашнего министра обороны, а ныне президента Армении Сержа Саргсяна британскому журналисту Томасу де Ваалу, сказал в четверг глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, сказанные Сержем Саркисяном слова приводятся на 172-й странице книги Томаса де Ваала "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной": "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не смогут поднять руку на мирных граждан. Однако мы смогли сломать этот стереотип" (Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (New York and London, New York University Press, 2003), p. 172).

Томас де Ваал заявил, что у него есть и аудиозапись этого интервью (Armenia’s then-Defense Minister and current President, Serzh Sargsyan, was quoted by the British journalist Thomas de Waal, as saying, "[b]efore Khojali, the Azerbaijanis thought that ... the Armenians were people who could not raise their hand against the civilian population. We were able to break that [stereotype]").

Гаджиев сказал, что брат Национального героя Армении террориста Монте Мелконяна - Маркар Мелконян на страницах 213-214 своей книги "Путь моего брата", ссылаясь на Монте Мелконяна, который являлся одним из участников Ходжалинского геноцида, пишет: "Несмотря на то, что некоторые жители Ходжалы, преодолев расстояние в шесть тысяч километров, вышли на безопасную территорию, армянские солдаты преследовали их. Затем солдаты, вытащив кинжалы, стали наносить удары ножом. (My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia (London and New York, I. B. Tauris, 2005), pp. 213-214). (Author Markar Melkonian would later describe in his book how some residents of Khojaly had nearly reached safety after fleeing almost six miles but "[Armenian] soldiers chased them down". The soldiers, he continues, "then unsheathed the knives they had carried on their hips for so long, and began stabbing" (My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia (London and New York, I. B. Tauris, 2005), pp. 213-214)".

Глава пресс-службы МИД Азербайджана добавил, что в соответствии с современным международным правом, за совершение Ходжалинской трагедии, являющейся геноцидом и преступлением против человечности, вместе с Арменией уголовную ответственность несут и представители военно-политического руководства этой страны.

"Если военно-политическое руководство Армении найдет в себе смелость дать показания следствию и будет проведен международный трибунал по Ходжалинскому геноциду, то в рамках следственного дела, которое ведут органы прокуратуры Азербайджана, могут быть представлены более подробные факты, доказывающие его уголовную ответственность за Ходжалинскую трагедию, в том числе свидетельские показания, а также заключения судебной экспертизы", - сказал Гаджиев.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

