МИД: Армения должна понять, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджарский район, носит временный характер (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона должна понять, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджарский район, носит временный характер. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в понедельник в связи с годовщиной оккупации Кельбаджарского района и апрельских боев, сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

«Как часть начатой Арменией против Азербайджана войны, политики оккупации и агрессии 2 апреля 1993 года армянские вооруженные силы оккупировали Кельбаджарский район. Наступательная операция для оккупации Кельбаджарского района, расположенного за пределами Нагорно-карабахского региона Азербайджана, в основном, осуществлялась с территории Армении, и при наступлении были применены тяжелая артиллерия, вертолеты Ми-24 и военные самолеты», - говорится в заявлении.

Как отмечается, в результате оккупации подверглись этнической чистке и были изгнаны с родных земель 60 тысяч жителей Кельбаджарского района, 511 мирных жителей были убиты, 321 человек - взят в заложники и пропал без вести. В настоящее время свыше 70 тысяч жителей Кельбаджарского района проживают в различных регионах Азербайджана. В ходе оккупации было уничтожено и разграблено личное имущество жителей района, армянские вооруженные силы разграбили и разрушили райцентр, около 150 сел, десятки культурно-исторических памятников, музей, санаторий «Истису», более 110 библиотек, около 100 школ, девять детсадов и больниц, Кельбаджарский исторический музей, имевший уникальную коллекцию старинных монет, старинное кладбище, албанский храм и другие албанские церкви в селе Ванг, крепости Лок, Улухан, Галабойну, мечети в самом городе Кельбджар и селах, мост Таглыдаш, Дом культуры имени ашуга Шамшира. Богатому материально-культурному наследию района был нанесен большой ущерб. Изменяются оригинальные архитектурные особенности и арменизируются монастыри Гянджасар и Худавенг, расположенные на территории района, которые относятся к древнему албано-христианскому наследию Азербайджана и не имеют никакого отношения к армянской церкви, беспощадно эксплуатируются природные ресурсы района. С 2000 года компания Base Metals, входящая в состав армянской Vallex Group и зарегистрированная в Лихтенштейне, незаконно эксплуатирует месторождение меди и золота «Гызылбулаг» вблизи села Хейвалы, и в результате безжалостной эксплуатации ресурсы месторождения исчерпались. С 2007 года GPM Gold, входящая в компанию GeoProMining, эксплуатирует золотоносный рудник «Союдлю» на территории Кельбаджарского района, и фотоснимки, сделанные со спутника, свидетельствуют о расширении работ на месторождении. Строительство дороги Варденис-Агдере, проходящей через Кельбаджарский район, нацелено на транспортировку природных ресурсов с оккупированных территорий Азербайджана, включая Кельбаджарский район, в Армению и на мировые рынки. В результате эксплуатации природных минеральных ресурсов окружающей среде нанесен серьезный ущерб. Импорт некоторыми западными странами полезных ископаемых, в том числе золота, добываемых в оккупированных Кельбаджарском и других районах Азербайджана без проведения юридической экспертизы (due dilligence), вызывает обеспокоенность. Нарушая международное гуманитарное право, армянская сторона осуществляет заселение и изменяет демографический состав на территории оккупированного Кельбаджарского района.

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