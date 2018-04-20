МИД Азербайджана: Некоторые депутаты местных органов Бельгии выступают как сторонники главы армянской организации

БАКУ /Trend/ - Глубокое сожаление вызывает то, что некоторые депутаты местных органов Бельгии выступают в качестве сторонников Каспара Карампетяна.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, видимо, глава функционирующей в Брюсселе Армяно-европейской федерации во имя справедливости и демократии Каспар Карампетян испытывает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении него. Поэтому он ищет поддержку некоторых депутатов местных органов Бельгии, незаконно посетивших оккупированные азербайджанские территории.

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