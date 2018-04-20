МИД Азербайджана: Некоторые депутаты местных органов Бельгии выступают как сторонники главы армянской организации

20 апреля 2018 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глубокое сожаление вызывает то, что некоторые депутаты местных органов Бельгии выступают в качестве сторонников Каспара Карампетяна.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, видимо, глава функционирующей в Брюсселе Армяно-европейской федерации во имя справедливости и демократии Каспар Карампетян испытывает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении него. Поэтому он ищет поддержку некоторых депутатов местных органов Бельгии, незаконно посетивших оккупированные азербайджанские территории.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МИД Азербайджана: Руководство Армении признает самоизоляцию страны
Политика 16 апреля 16:55
Главы МИД Азербайджана и России обсудили подготовку к прикаспийскому саммиту
Политика 12 апреля 23:57
В ряде диппредставительств Азербайджана голосование на президентских выборах завершилось
Политика 11 апреля 18:59
В посольстве Азербайджана в Китае голосование завершилось - МИД
Политика 11 апреля 18:55
МИД: Армения превращает в политическую спекуляцию пункт соглашения с ЕС по нагорно-карабахскому конфликту
Политика 10 апреля 23:08
Хорватия откроет посольство в Азербайджане
Политика 10 апреля 15:19
Глава МИД России посетит Таджикистан
Таджикистан 10 апреля 15:11
Йеменский блогер, незаконно посетивший Нагорный Карабах, не включен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана
Политика 10 апреля 14:45
Глава МИД Литвы посетит Узбекистан
Узбекистан 10 апреля 10:42
Среди пострадавших при инциденте в Мюнстере граждан Азербайджана нет - МИД
Общество 8 апреля 12:51
Оглашены детали визита министра иностранных дел Таджикистана в Россию
Таджикистан 7 апреля 13:48
МИД: КНДР готова изучить опыт Азербайджана в нефтяной сфере
Политика 6 апреля 14:30
Азербайджан направит ноту МИД Франции
Политика 4 апреля 17:43
МИД: Армения должна понять, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджарский район, носит временный характер
Нагорно-карабахский конфликт 2 апреля 11:49
МИД Узбекистана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества
Узбекистан 28 марта 15:58
Главы МИД России и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества
Кыргызстан 28 марта 10:05
МИД Азербайджана: У главы МИД Армении особая фобия в связи с субстантивными переговорами
Политика 27 марта 14:53
МИД Азербайджана: Страна-агрессор Армения пытается избежать международной ответственности за свои преступления
Политика 27 марта 12:20