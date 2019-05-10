Посол: Единственный путь решения карабахского конфликта – это восстановление территориальной целостности Азербайджана

10 мая 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Единственный путь решения нагорно-карабахского конфликта – это восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Fanpage.it посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде.

Он отметил, что 20 процентов территории Азербайджана были оккупированы Арменией.

«За все эти годы, к сожалению, стороны не смогли достичь мира. Для решения конфликта нужно изменить статус-кво; важно, чтобы Армения вывела свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Единственный путь решения этого конфликта – это восстановление территориальной целостности Азербайджана», - сказал посол.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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