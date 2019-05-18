ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня

18 мая 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабейского районов.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Намирли, Тагыбейли, Кенгерли, Марзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джабраильского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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