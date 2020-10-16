Почему Азербайджан одержит победу и кто настоящий союзник России

БАКУ /Trend/В Коране сказано: «Не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позволения и пожелаете мира обитателям их».

Армения проиграла войну уже тогда, в далеком 1988 году, когда первые капли крови пролились на землю Карабаха, и азербайджанцы были изгнаны из своего дома.

Сегодня, спустя тридцать лет, Армения не изменилась, но изменился Азербайджан.

Не ситуативная, взвешенная, и в то же время решительная политика Азербайджана, направленная на защиту национальных интересов страны, говорит об одном – Азербайджан это состоявшееся государство, в руководстве которого находятся опытные политики, обладающие государственным мышлением.

Это тот главный козырь, которым обладает Азербайджан и не обладает Армения, и который сыграет решающую роль в нашей победе.

Результаты проводимого страной политического курса очевидны: сильная экономика, сильная армия, дружественные отношения с окружающими народами.

Сегодня это проявляется и на поле боя.

Уверенность в действиях, но никакой самонадеянности, радость за военные успехи, но никакого злорадства за гибель армянских мальчишек, расчет на собственные силы, открытое декларирование целей и намерений, а не удары из-за угла, умение сохранять холодный рассудок и не поддаваться на провокации – руководство и армия Азербайджана демонстрируют лучшие качества воюющей страны.

За всем, что сейчас происходит в регионе, пристально наблюдают и в мире.

Кто-то рад за нас, кто-то начинает пересматривать свое мнение о карабахском конфликте, узнав то, о чем раньше и не подозревал, кто-то досадует. Но все – и друзья, и недруги – не могут не признать: во главе Азербайджана находятся ответственные и дальновидные политики, с чьим голосом нужно или придется считаться.

Высшее руководство России, безусловно, также следит за развитием ситуации, и делает собственные выводы.

В Кремле смогли воочию убедиться в том, что для достижения собственных целей «союзник» готов играть без правил (ракетный удар по Гяндже), и переступить через «союзнические» отношения, как это произошло несколько дней назад, когда Армения нарушила договоренности по гуманитарному перемирию, заключенные усилиями России, уже через несколько часов после подписания документа.

Азербайджан, напротив, сегодня демонстрирует позицию, понятную для России и принимаемую ею. Уровень взаимодействия между двумя странами остается очень высоким, и, как отметил Президент Ильхам Алиев, может быть примером для любых соседей.

Цели двух стран в регионе – а это дальнейшее укрепление безопасности и развитие сотрудничества на Кавказе – полностью совпадают, и российско-азербайджанские отношения играют решающую роль в этом вопросе.

Сегодня Азербайджан является стратегическим партнером России, а Армения – ее союзником. Но если отойти от формальной терминологии, принятой в международных отношениях, и назвать вещи по факту, то не Армения, а Азербайджан является настоящим и надежным союзником России на Южном Кавказе.

Такая оценка отношениям двух стран была дана российскими политиками еще летом 2018 года, во время конференции «Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе», прошедшей в освобожденном в ходе апрельской войны 2016 года селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района Азербайджана:

«Москва всегда и во всем может положиться на Баку, являющийся, по сути, единственным надежным партнером России на Кавказе».

Азер Ахмедбейли