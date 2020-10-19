Азербайджанские солдаты, освободившие от армянской оккупации Гадрут (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский солдат продолжает писать историю!

Поселок Гадрут был оккупирован армянскими вооруженными силами 2 октября 1992 года.

В результате успешной контрнаступательной операции доблестной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего поселок Гадрут и прилегающие села были освобождены от армянской оккупации, и находятся под полным контролем азербайджанской армии.

Представляем со ссылкой на минобороны Азербайджана некоторых азербайджанских солдат, проявивших самоотверженность при освобождении Гадрута и других населенных пунктов.

(Текст: Кямаля Сеидова)