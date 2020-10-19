Азербайджанские солдаты, освободившие от армянской оккупации Гадрут (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский солдат продолжает писать историю!
Поселок Гадрут был оккупирован армянскими вооруженными силами 2 октября 1992 года.
В результате успешной контрнаступательной операции доблестной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего поселок Гадрут и прилегающие села были освобождены от армянской оккупации, и находятся под полным контролем азербайджанской армии.
Представляем со ссылкой на минобороны Азербайджана некоторых азербайджанских солдат, проявивших самоотверженность при освобождении Гадрута и других населенных пунктов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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