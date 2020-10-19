Пашинян признал поражение и готов к переговорам

Нагорно-карабахский конфликт 19 октября 2020 18:28 (UTC+04:00)
Пашинян признал поражение и готов к переговорам

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с азербайджанской стороной для переговоров по Нагорному Карабаху, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС.

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