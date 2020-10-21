ПЕА будет выплачивать пособие детям, потерявшим родителей во время ракетной атаки армянских ВС на Гянджу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов встретился в Гяндже с пострадавшими от армянского террора, сообщает в среду Trend.

Ахмедов побывал на территории, подвергшейся ракетному удару Армении.

Вице-премьер сказал журналистам, что, начиная со следующего месяца, ПЕА начнет выплату пособия в размере 300 манатов каждому ребенку, потерявшему родителей в результате ракетной атаки на Гянджу.

Выдача пособия детям будет продолжаться до достижения ими совершеннолетия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)