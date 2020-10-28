Ракетный обстрел по Барде еще раз доказывает террористическую сущность Армении – минобороны Турции
БАКУ /Trend/ - Ракетный обстрел по населенным пунктам Азербайджана, в том числе по Барде, еще раз доказывает террористическую сущность Армении. Об этом сказали Trend в среду в министерстве национальной обороны Турции.
Как отметили в министерстве, безнаказанность Армении дает ей все большую смелость и наглость.
«Армения грубо нарушает международное право, и это не должно остаться безнаказанным»,- сказали в министерстве обороны Турции.
Отметим, что сегодня около 13:00 часов ВС Армении подвергли ударам кассетными бомбами райцентр Барды – многолюдную территорию, где расположены торговые объекты.
Гражданским инфраструктурным объектам и транспортным средствам города Барда нанесен крупный ущерб.
Число погибших в результате ракетного удара Армении по Барде достигло 21, ранено около 70 человек.