Кавказ не терпит бесчестия и предательства

Как известно, Кавказ – это очень специфичный этно-религиозный и культурный ареал, в котором переплелись судьбы десятков народов и народностей, каждый из которых внес свой вклад в его потрясающее многообразие традиций, обычаев и культуры. Причем Большой Кавказский хребет разделил народы Северного и Южного Кавказа чисто географически, но не духовно.

Возможность совместного проживания десятков народов на относительно небольшой территории в течение многих столетий была во многом обусловлена соблюдением принципов некоего поведенческого кодекса, сформированного на основе духовно-нравственных ценностей этих народов.

Каждый народ по-своему называет этот неписанный свод правил, он может несколько отличаться, скажем, у грузин и чеченцев, но именно он является тем связующим звеном, которое обеспечивает не просто сосуществование, а духовное родство народов Кавказа.

В контексте того, о чем пойдет разговор, уместным было бы обозначить некоторые его положения: это этническая и религиозная терпимость, уважение к другим народам, миролюбие, нетерпимость ко лжи и предательству.

Примером духовного родства кавказских народов может, к примеру, считаться героическая деятельность «Дикой дивизии», в состав которой входили представители практически всех мусульманских народов Кавказа, а также целый ряд офицеров –представителей христианской Грузии .

Несмотря на многонациональный состав, представители народов, воевавшие в ее рядах, продемонстрировали высшие образцы взаимовыручки и боевого братства.

Всадники и офицеры «Дикой дивизии» на деле демонстрировали лучшие качества того, что некоторые сегодня называют кавказским менталитетом (тот самый поведенческий кодекс), за что и заслужили огромное уважение всей Российской империи:

За все время боев на фронтах 1-ой Мировой в «Дикой дивизии» не было зарегистрировано ни одного случая дезертирства;

Воины дивизии никогда, ни при каких обстоятельствах не трогали мирное население, детей, женщин и стариков – это считалось верхом бесчестия;

В критический момент, весной-летом 1917 года, когда фронт был прорван, а российская императорская армия деморализована, и ее части массово покидали позиции, воины «Дикой дивизии» продолжали стоять насмерть на передовой;

И еще: дивизия была единственным воинским подразделением императорской армии, сохранившим верность однажды данной (императору и Российскому государству) присяге, и отказавшимся участвовать в Октябрьской революции и гражданской войне.

Однако, к большому сожалению оказалось, что слова «Кавказ» и «бесчестие» могут стоять рядом. Я об Армении – государстве, также считающимся частью Кавказа.

«Дашнакцутюн», Эчмиадзин, большая часть представителей армянской политической элиты довели этот народ до той стадии, когда его духовные и нравственные ценности либо вообще утеряны, либо же серьезно изуродованы.

Свидетельства тому – удары смертоносным оружием по жилым кварталам городов, кадры разрушенных до основания городов и сел на бывших оккупированных территориях, надругательство над могилами и мечетями (домами Всевышнего, который, к слову, для всех един), высказывания армянских официальных лиц о том, что «нужно уничтожить остатки этого пещерного племени» (то есть, нас, азербайджанцев).

Армяне, сотворившие на земле Азербайджана эти преступления, покрыли себя позором не только перед азербайджанским народом, но и перед всеми кавказскими народами.

Армяне живут, и будут продолжать жить среди кавказских народов. У них еще есть шанс ИСКРЕННЕ покаяться и жить в мире со всеми соседями, а иначе им больше никогда не стоит заикаться о том, что они имеют какое-то отношение к Кавказу.

Азер Ахмедбейли