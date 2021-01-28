Работа по проблематике возвращения военнопленных между Азербайджаном и Арменией продолжается – МИД России

БАКУ/Trend/ - В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, а также достигнутыми между лидерами договоренностями на саммите 11 января 2021 года в Москве работа по проблематике возвращения военнопленных и других удерживаемых лиц продолжается.

Как сообщает Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, российская сторона оказывает содействие в этих вопросах, в том числе по линии своего миротворческого контингента: «Он, как вы знаете, размещен вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Как подчеркивали президент и глава МИД России, оптимальным вариантом для скорейшего решения данной проблемы стал бы обмен пленными по формуле всех на всех».