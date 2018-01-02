МИД: Азербайджан положительно оценивает внесение Италией в число приоритетов ОБСЕ - урегулирование нагорно-карабахского конфликта

2 января 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан положительно оценивает внесение Италией, как действующий председатель ОБСЕ в 2018 году, в число приоритетов урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве и усилиях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом Trend во вторник сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы очень хорошо помним "График срочных мер", подготовленный в соответствии с резолюцией номер 822 Совета Безопасности ООН членом парламента Италии, заместителем министра иностранных дел Италии Марио Рафаэлли, который был председателем Минской конференции СБСЕ (позднее был переименован в ОБСЕ), а затем и председателем Минской группы ОБСЕ. "График срочных мер", предусматривающий вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, был представлен как дополнение к резолюции номер 853 СБ ООН», - сказал Гаджиев.

Он добавил, что Совет Безопасности ООН в резолюции номер 874 приветствует и одобряет представленные Минской группой ОБСЕ «Обновленный график срочных мер по выполнению резолюций номер 822 и 853 Совета Безопасности».

«Кроме того, в резолюции номер 874 СБ ООН требуется обеспечение осуществления взаимных и срочных мер, в частности, требование вывода оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана, которые предусмотрены в «Обновленном графике срочных мер» Минской группы ОБСЕ», - сказал глава пресс-службы МИД.

Официальный представитель МИД сказал, что "График срочных мер" относительно вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана в то время был подготовлен совместно с девятью странами-членами Минской конференции СБСЕ.

«В июле 1993 года в статусе председателя Минской конференции СБСЕ Марио Рафаэлли в своем заявлении и в отчете, представленном генеральному секретарю ООН от имени девяти стран-членов Минской конференции , отметил: «Незамедлительный вывод войск с оккупированных силовым путем территорий является важнейшим фактором для продвижения мирных переговоров» (документ S/26184 Совета Безопасности ООН от 28 июля 1993 года). Мы надеемся, что Италия в статусе действующего председателя ОБСЕ продемонстрирует прочность в своей позиции для выполнения требований соответствующих резолюций СБ ООН», - сказал Хикмет Гаджиев.

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