Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев

18 января 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о подготовке и реализации плана мероприятий, посвященного столетию геноцида азербайджанцев 1918 года.

На различных этапах истории армянские националисты в целях реализации мифической идеи «Великой Армении» осуществляли против наших соотечественников этнические чистки, депортации и геноциды. Одной из самых чудовищных трагедий, учиненных против азербайджанского народа, являются массовые расправы, совершенные с особой жестокостью 100 лет назад – в марте-апреле 1918 года дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского Совета. В те дни в городе Баку, а также в других городах и уездах, входивших в Бакинскую губернию, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за их этнической и религиозной принадлежности, были разрушены населенные пункты, стерты с лица земли памятники культуры, мечети и кладбища. Впоследствии еще более озверевшие армянские националисты продолжили нечеловеческие деяния, учинили массовые расправы, грабежи и этнические чистки в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване, Иреване и других регионах.

Для расследования совершенных армянами тяжких преступлений правительство Азербайджанской Демократической Республики создало Чрезвычайную следственную комиссию, приняло ряд мер для сохранения в памяти народа и доведения до мировой общественности выявленных комиссией реалий. Однако после падения Демократической Республики данный процесс был приостановлен, предотвращены полное расследование произошедших событий и дача ему соответствующей политико-правовой оценки. Лишь 80 лет спустя – 26 марта 1998 года в Указе Президента Азербайджанской Республики «О геноциде азербайджанцев», подписанном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, этим чудовищным событиям была дана политическая оценка и 31 марта объявлено «Днем геноцида азербайджанцев».

Благодаря проведенным в течение последних 20 лет исследованиям было собрано большое количество новых фактов и документов, в городе Губа обнаружено массовое захоронение. Выявленные исторические факты доказали, что география кровавых акций, осуществленных армянскими националистами в марте-апреле 1918 года и на последующих этапах, является более обширной, а число жертв трагедии многократно больше.

Администрации Президента Азербайджана поручается обеспечить подготовку и осуществление плана мероприятий, посвященных столетней годовщине геноцида азербайджанцев 1918 года.

Согласно распоряжению, Милли Меджлису (парламенту) Азербайджана рекомендуется провести специальное заседание, связанное со 100-летием геноцида.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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