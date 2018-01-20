20 Января стало началом решающего пути к полной независимости Азербайджана - итальянское СМИ

БАКУ /Trend/ - 20 Января стало началом решающего пути к полной независимости Азербайджана, говорится в статье «Черный Январь» и дорога, ведущая к независимости Азербайджана» эксперта Средиземноморского центра исследований, доктора исторических наук Федерико Де Рензини, опубликованной итальянским аналитическим порталом Notizie Geopolitiche.

В статье рассказывается об истории возникновения нагорно-карабахского конфликта, проведении последовательных акций в Азербайджане в знак протеста против односторонней политики высшего советского руководства, связанной с нагорно-карабахским кризисом и безразличием к массовому изгнанию азербайджанцев из Армении.

Также предоставляется информация о резне мирного населения в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года, совершенной советскими военными соединениями, и в частности группой специального назначения «Альфа», по приказу тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева.

В статье говорится, что в знак почтения к светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу Азербайджана, 20 января является в стране Днем скорби.

Автор также отмечает, что независимый Азербайджан провозгласил себя преемником Азербайджанской Демократической Республики, которая существовала в 1918-1920 годах, и дата ее создания стала отмечаться как День Республики.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.