В Давосе пройдет презентация в связи с кандидатурой Баку на проведение «Ехро 2025»

БАКУ /Trend/ - В Давосе (Швейцария) 23 января состоится презентация в связи с выдвижением кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки «Ехро 2025» (World Expo 2025).

Официальная презентация будет проведена главой азербайджанской делегации в Международном бюро выставок Эльчином Амирбековым.

«Мы очень рады тому, что церемония презентации «Баку Ехро 2025» пройдет на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где соберутся более 2500 лидеров из мира политики и бизнеса», - сказал в связи с презентацией Эльчин Амирбеков.

Представленная Азербайджаном тема для «Ехро 2025» - «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего». Дополнительные подтемы – Талант, Здоровье и Достижения – связаны с Целями устойчивого развития ООН.

«Баку Ехро 2025» создаст важные условия для использования человеческого интеллекта каждой сферой общества, изучения применения приобретенных знаний.

Отметим, что на проведение «Ехро 2025» претендуют также Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).

(Автор: Нигяр Гулиева. Текст: Кямаля Сеидова)

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