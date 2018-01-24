МИД Азербайджана: Своим выступлением в ПАСЕ Саргсян вновь попытался обмануть международную общественность (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Своим выступлением в ПАСЕ Саргсян вновь попытался обмануть международную общественность.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с выступлением президента Армении в ПАСЕ.

Хикмет Гаджиев отметил, что основная несправедливость в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, или, как говорит руководство Армении, «дефицит справедливости» - это в первую очередь оккупация суверенных территорий Азербайджана, этническая чистка на оккупированных территориях в отношении более одного миллиона азербайджанцев и нарушение всех их фундаментальных прав.

«Когда Армению принимали в члены СЕ, она взяла на себя обязательства по урегулированию конфликта, но все еще не выполнила их. При том, что СЕ ответственен за формирование единого правового пространства между государствами-членами, Армения, являясь членом СЕ, продолжает оккупацию территории другого члена СЕ – Азербайджана. Менять признанные границы другого государства с применением силы или попытки присвоить территории неприемлемы. Хотелось бы надеяться, что руководство СЕ подняло перед руководством Армении эти вопросы, а также вопросы о правах всех азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, чьи фундаментальные права, предусмотренные Европейской конвенцией о правах человека, нарушены. Справедливая позиция Азербайджана по решению конфликта известна всей международной общественности, и эта позиция поддерживается. Основу позиции Азербайджана составляют соответствующие резолюции СБ ООН, нормы и принципы международного права, Хельсинкский заключительный акт. Армянская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана совместно с азербайджанской общиной в рамках границ Азербайджана может воспользоваться правом на самоопределение. Как составная часть поэтапного процесса для достижения продвижения в решении конфликта в первую очередь должны быть выведены армянские войска из районов, прилегающих к Нагорно-карабахскому региону Азербайджана, создана почва для следующих шагов. Это единственно возможный и реальный вариант решения конфликта. Тем самым должно быть обеспечено доверие Азербайджана как стороны, подвергшейся агрессии и оккупации", - сказал Гаджиев.

В августе 2017 года сопредседатель ОБСЕ от США Ричард Хогланд в солидарности с другими сопредседателями огласил поэтапные шаги, которые должны быть предприняты для урегулирования конфликта. На днях со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова также прозвучало обращение о поэтапном решении конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.