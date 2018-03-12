Азербайджан направил США ноту протеста (версия 3)

12 марта 2018 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США, посол США в Азербайджане Роберт Секута вызван в МИД, ему передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Также посол Азербайджана в США, проведя встречу в Госдепе, вручил американской стороне протест Азербайджана.

В ноте говорится, сказал Гаджиев, что получение по армянскому паспорту американской визы и въезд в США на основе недостоверной информации, предоставленной Бако Саакяном, являющимся жителем города Ханкенди Нагорно-карабахского региона Азербайджана, разрешение на проведение мероприятий, пропагандирующих вымышленный сепаратистский режим в соответствующих институтах США и нацеленных на сбор финансов на территории США в поддержку оккупации азербайджанских территорий, противоречат нормам и принципам международного права, соответствующим резолюциям СБ ООН, двусторонним документам, подписанным между Азербайджаном и США, и официальной позиции США. Этот шаг США расценивается как деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

По словам главы пресс-службы МИД, также в ноте отмечается, что США должны добросовестно выполнять обязательства, взятые на основе норм и принципов международного права, пресекать на территории США деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Учитывая, что Азербайджан и США имеют партнерские отношения в других сферах, мы расцениваем этот странный шаг США как изменение позиции Соединенных Штатов по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и считаем его предвзятым. Создание возможности для въезда на территорию США представителей вымышленного режима, созданного в результате военной агрессии и кровавой этнической чистки против Азербайджана, тогда как США вводят специальные санкции в отношении других сепаратистских режимов на постсоветском пространстве, является проявлением двойных стандартов», - подчеркнул Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД также сказал, что США, как постоянный член СБ ООН, должны выполнять требования соответствующих резолюций, принятых СБ ООН, и в этом контексте стараться для вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на свои родные земли.

«С одной стороны, США призывают к решению конфликта путем переговоров, а с другой – создают возможности для пропаганды вымышленного режима и закрывают глаза на незаконные деяния на оккупированных территориях Азербайджана, что порождает серьезные вопросы о беспристрастности и объективности США. Этот шаг США наносит серьезный вред переговорному процессу, усилиям по обеспечению устойчивого мира и безопасности и служит эскалации ситуации в регионе», - подчеркнул Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал, что подобным шагом США нанесли значительный удар по отношению к ним, существующему у азербайджанского народа и в общественном мнении.

«В ответ на подобное поведение США Азербайджан в отношениях с США будут исходить из принципа взаимности», - подчеркнул Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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