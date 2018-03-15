Посол США в Азербайджане покинет свой пост в конце марта

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Роберт Секута покинет свой пост в конце марта, сказали Trend в посольстве США в Баку.

«После более чем трех лет работы в качестве посла в Азербайджане и нескольких десятилетий в Государственном департаменте США Секута решил оставить свою должность в Баку в конце марта, а затем уйти в отставку с дипломатической службы США», - сказали в посольстве.

По словам Секуты, отношения между США и Азербайджаном продвинулись вперед и улучшились во время его пребывания на этой должности, он и его семья очень ценят проведенное время в Азербайджане, знакомство со страной и ее людьми, сказали в посольстве.

«Быть послом США - это честь и привилегия, и теперь посол Секута с нетерпением ждет новых возможностей», - сказали в посольстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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