Президент Ильхам Алиев поздравил ирландского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ирландии Майклу Хиггинсу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником вашей страны – Днем святого Патрика. B этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Ирландии – постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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