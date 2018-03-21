Питер Тейс: Разрешение на въезд Саакяна в Вашингтон отражает политику двойных стандартов США по отношению к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Поездка в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, может серьезно навредить двусторонним отношениям между Вашингтоном и Баку, сказал Trend политолог, эксперт по международным связям Университета Маркетта Питер Тейс.

«Недавний визит в США военного преступника Бако Саакяна может серьезно навредить двусторонним отношениям между Соединенными Штатами и Азербайджаном», - сказал он.

По словам Тейса, он уверен, что Государственный департамент США может предпринять серьезные меры, чтобы предотвратить такие визиты в Вашингтон.

«Это факт, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон запретил въезд в Соединенные Штаты бывшего генерального прокурора Албании Адриатика Лалы (обвиняемого в коррупции) и его семьи. Я уверен, что Госдеп может предпринять аналогичные меры против «руководства» незаконного режима при каждой поездке с целью проведения встреч в Конгрессе Соединенных Штатов и других правительственных структурах», - сказал он.

Тейс с сожалением отметил, что до сегодняшнего дня этот вопрос остается нерешенным и является примером двойных стандартов, применяемых по отношению к территориальной целостности Азербайджана некоторыми международными акторами и официальными лицами правительства США.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением в административном здании Конгресса США мероприятия, пропагандирующего незаконный режим, посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД страны.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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