Глава МИД Азербайджана принял посла США

27 марта 2018 20:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла США Роберта Секуту в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране, говорится во вторник в сообщении министерства.

Посол сказал, что в течение своей деятельности не жалел усилий для укрепления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.

Мамедъяров поблагодарил Секуту за вклад в развитие связей между двумя странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в области энергетики, экономики, торговли, борьбы с терроризмом, в гуманитарной сфере и других областях.

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