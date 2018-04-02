Президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении 125-летнего юбилея Ашуга Шемшира

2 апреля 2018 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 125-летнего юбилея Ашуга Шемшира.

В 2018 году видному представителю ашугского творчества, заслуженному деятелю искусства Азербайджана Ашугу Шемширу (Шемширу Гурбан оглу Годжаеву) исполняется 125 лет.

Согласно распоряжению, министерству культуры и туризма совместно с Союзом ашугов Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 125-летием Ашуга Шемшира.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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