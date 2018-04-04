Вице-премьер прокомментировал вопрос демонтажа флагштока на Площади Государственного флага в Баку

4 апреля 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью демонтажа флагштока на Площади Государственного флага в Баку приглашены эксперты. Об этом сказал в среду журналистам вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

Необходимость в демонтаже флагштока вице-премьер связал с возможными ошибками при его строительстве относительно его устойчивости к ветру и землетрясению.

Шарифов сказал, что из-за того, что Баку является ветреным городом, при строительстве какого-либо сооружения следует учитывать его устойчивость к ветру.

"Речь не только о флагштоке, это также относится к многоэтажным зданиям", - отметил вице-премьер.

(Автор: Максим Цурков, Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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Azernews Newspaper
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